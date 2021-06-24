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Министерство экономики повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«На основании расчетов акционерного общества «Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,23 грн, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,84 грн за литр», - говорится в сообщении.

Так, максимальная цена на бензин в розничных сетях не должна превышать 30,84 грн/л, на дизтопливо - 29,23 грн/л.

 
ForUm

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