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С 1 июля во всех областях Украины и Киеве заработают Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что новая система общественного здоровья прежде всего направлена ​​на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.

«ЦКПБ создаются благодаря объединению существующих региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей, к прогнозированию, выявлению чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них», – говорится в сообщении.

Главные функции ЦКПБ будут заключаться в:

▪ обеспечении эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,

▪ защите населения от инфекционных болезней, предупреждении и профилактике неинфекционных заболеваний,

▪ поддержке биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологического надзора (наблюдения), иммунопрофилактики, просветительской работы по здоровому образу жизни,

▪ предотвращении факторов риска, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагировании на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.
ForUm

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