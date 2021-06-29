С 1 июля во всех областях Украины и Киеве заработают Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что новая система общественного здоровья прежде всего направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.
«ЦКПБ создаются благодаря объединению существующих региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей, к прогнозированию, выявлению чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них», – говорится в сообщении.
Главные функции ЦКПБ будут заключаться в:
▪ обеспечении эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,
▪ защите населения от инфекционных болезней, предупреждении и профилактике неинфекционных заболеваний,
▪ поддержке биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологического надзора (наблюдения), иммунопрофилактики, просветительской работы по здоровому образу жизни,
▪ предотвращении факторов риска, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагировании на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.
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