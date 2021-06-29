Правительство Великобритании проводит тщательное расследование утери секретных документов министерства обороны страны, в которых в числе прочего обсуждалось плавание эсминца «Дефендер» около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане.

Об этом сообщает ВВС.

В воскресенье стало известно, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.

В одном пакете документов обсуждается, в частности, вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобританией, считающей эти воды украинскими. Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Другая часть документов содержит обсуждение плана возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

В понедельник заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил депутатам парламента, что в произошедшем, по всей вероятности, виновен высокопоставленный сотрудник правительства, который временно лишен доступа к секретным материалам.

«На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом, - заявил Куин в Палате общин. - Похоже, что это было сделано по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком».

«Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», - добавил замминистра.

Он признал, что на части документов значился гриф «секретно, только для прочтения британскими сотрудниками» («Secret UK Eyes Only»).

Куин также сообщил, что пакет документов уже возвращен правительству, и теперь его сотрудники проверяют, все ли утерянные бумаги оказались на месте.

По словам чиновника, во время расследования будут также изучаться обстоятельства, при которых содержание документов оказалось опубликовано, и то, каким образом власти отреагировали на инцидент. Кроме того, пересмотрят и общий порядок обращения с секретными сведениями.