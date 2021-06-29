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В Греции нашли картину Пабло Пикассо «Голова женщины», украденную из Афинской национальной галереи 9 лет назад. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на полицию Афин.

Также удалось найти полотно «Ветряная мельница» Питера Мондриана, похищенное вместе с картиной Пикассо и еще одним произведением. Преступники за несколько минут украли три картины в 2012 году.

Полотна нашли через несколько месяцев после того, как полиция заявила о предположении, что они до сих пор находятся в Греции.

Пикассо подарил галерее «Голову женщины» в 1949 году, в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Художник написал картину в 1939 году.

В мае произведение Пикассо "Женщина, сидящая у окна" было продано на аукционе Christie's за $103,4 млн.
ForUm

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