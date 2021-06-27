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США не пытаются возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной. В то же время, Штаты выступают за продолжение оказания гуманитарной помощи в регион.

Об этом сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche госсекретарь США Энтони Блинкен.

На вопрос, прибегут ли США к инициативам по возобновлению мирного процесса на Ближнем Востоке, Блинкен ответил отрицательно.

«Об этом речь сейчас не идет. Франция и США использовали свое влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений. Вопросы оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа нам кажется приоритетным, как и те усилия, которые необходимо приложить, чтобы не допустить повторения подобного кризиса», - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, в июня парламент Израиля утвердил новое правительство страны, в котором впервые за 12 лет не будет Биньямина Нетаньяху.

К слову, Израиль открыл границы для украинцев.
ForUm

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