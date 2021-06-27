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Украина имеет предварительную договоренность с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса. С другими странами, в частности с США и Израилем, необходимо договариваться отдельно.

Об этом замглавы Минздрава Ярослав Кучер в эфире "Украина 24".

Со следующего месяца планируют запускать через приложение "Диа" выдачу сертификата для людей, получивших две дозы вакцины.

«Я вчера получил вторую, протестировал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает, неплохо работает», - сказал он.

По его словам, действие будет синхронизировано с системой E-Health. На границе с Евросоюзом нужно будет показать пограничнику QR-код. Он просканирует его и проверит наличие сертификата.

Также продолжается разработка сертификатов для тех, кто уже переболел.

«Но с Израилем, США и другим странами, которые не в ЕС, надо будет договариваться отдельно. И этот процесс уже продолжается, этим занимается МИД. Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе», - добавил Кучер.
ForUm

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