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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в регионе Гранд-Эст вблизи Страсбурга на востоке Франции около 05:00 по центральноевропейскому времени 26 июня. Об этом пишет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился примерно в 9 км к северо-востоку от Страсбурга. Тремор произошел на глубине около 6 км и толчки ощущались по всей восточной Франции, а также в некоторых частях юго-западной Германии, Люксембурга и северной Швейцарии.

Первичных сообщений о повреждении или жертвах землетрясения не поступало. В ближайшие дни возможны афтершоки.
ForUm

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