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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал самую заразную мутацию коронавируса. Об этом он рассказал на ежедневном брифинге в Женеве.

Самым заразным из всех является дельта-штамм, который выявили в половине стран мира и быстрыми темпами распространяется среди непривитого населения.

Гебрейесус отметил, что сейчас в мире отмечается рост случаев заражения коронавирусом, что может привести к увеличению смертности.

В Украине также начали фиксировать заражения дельтой. Власти и ученые опасаются, что он может привести к серьезной вспышке, распространившись быстрее, чем у западных соседей.

Напомним, ранее Минздрав назвал самые опасные штаммы коронавируса.
ForUm

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