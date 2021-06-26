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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны обсудили отношения с Россией и агрессию РФ в Украине.

Во время встречи представители США и Франции отметили, что не против стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Однако обе страны будут противодействовать агрессии РФ в Украине.

«Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе по отношению к Украине», - говорится в сообщении.

Также Блинкен и Макрон обсудили трансатлантическое сотрудничество в борьбе с принудительной экономической практикой Китайской Народной Республики и попытками подорвать основанный на правилах международный порядок.

Также говорили о противодействии террористическим угрозам, поддержке демократии и совместных усилиях по повышению потенциала африканских партнеров в регионе Сахеля.

Напомним, США призвали Германию сократить риски от «Северного потока-2» для Украины.
ForUm

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