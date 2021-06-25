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Украина видит значительные перспективы в сотрудничестве с Турцией о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в четверг, 24 июня, заявил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков во время пятого заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Турецкую сторону во время онлайн-заседания возглавлял заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

«Правительство нашего государства глубоко заинтересовано в активизации совместных проектов между Украиной и Турецкой Республикой в ​​сфере энергетики. Хочу отметить значительный потенциал двустороннего партнерства в энергетической сфере, в частности, в нефтегазовой и атомной отраслях, электроэнергетике, а также в контексте строительства генерирующих мощностей и альтернативных источников энергии», - заявил Демченков.

Заместитель министра отметил, что Турция уже наращивает мощности LNG-терминалов и распространяет использование СПГ для диверсификации поставок и газификации страны. Для Украины поставки из Турции помогут укрепить энергетическую безопасность.

«На данный момент мы не являемся активным игроком СПГ-рынке, однако геополитическая ситуация и уменьшения объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы. Именно поэтому, сотрудничество с Турецкой Республикой в ​​разрезе поставок СПГ является приоритетной для нас», - подчеркнул замминистра.

Стороны договорились содействовать сотрудничеству компаний энергетического сектора по диверсификации поставок природного газа в Украину, включающему в себя развитие инфраструктуры СПГ-терминалов. Также Украина и Турция договорились сотрудничать по транспортировке природного газа через Трансбалканский трубопровод в обоих направлениях между Украиной и Турцией.
ForUm

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