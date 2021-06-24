Вчера, 23 июня, в Киеве в одном из трамваев водитель потерял сознание прямо во время движения транспорта. Об этом сообщается на странице «Киевского транспортного сообщества КТС» в Facebook.

Отмечается, что в кабине водителя трамвая температура достигала +47 градусов.

«Водитель только потерял сознание во время движения из-за жары. Водитель встречного трамвая идет спасать водой и таблетками. В кабине + 47», - говорится в сообщении «КТС».

По информации пользователей соцсети, речь идет о маршруте №3.