также в разделеМир
Премьер Нидерландов исключил участие в саммите с Путиным 5
Макрон выступил за «требовательный диалог» ЕС с Путиным 12
В ЕС прогнозируют, что на «Дельту» будет приходиться 90% всех заражений COVID-19 11
Канцлер Австрии обрадовался предложению восстановить саммиты ЕС и РФ 13
ВОЗ выявила нарушения на заводе, где производят «Спутник V» 20
ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси 15
В США вынесли первый приговор участнице штурма Капитолия 20
В Pfizer заявили об эффективности своей вакцины против штамма «Дельта» 14
Меркель призвала ЕС начать прямые переговоры с Путиным 98
В Литве осудили двух российских шпионов 13
В Беларуси из-за аварии без света остались две области 42
СМИ: Германия и Франция хотят восстановить встречи ЕС с Путиным 20
Audi хочет отказаться от производства бензиновых автомобилей к 2033 году 12
В РФ – максимум смертей от COVID с февраля 20
На токийской Олимпиаде запретят спиртное 10
В Испании помиловали организаторов референдума о независимости Каталонии 13
ВОЗ: В бедных странах заканчиваются COVID-вакцины 10
Индийский штамм коронавируса обнаружили уже в половине стран мира 16

Полиция Греции арестовала священника после того, как он вылил кислоту на семерых митрополитов, собравшихся на дисциплинарное слушание против него в афинском монастыре.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Полицейский, который бросился на помощь митрополитам, и двое адвокатов также пострадали в результате нападения, которое произошло в монастыре Петраки, штаб-квартире православной церкви Греции.

Полиция сообщает, что семь митрополитов лечатся от ожогов в больнице Лайко в Афинах, а полицейского доставили в 401-й городской военный госпиталь.

Сообщается, что были ранены митрополиты Никодим из Кассандрии, Каллиник из Арти, Андреас из Дринуполеоса, Дионисий IV из Закинфа, Кириллос из Кифисие, Димитриос из Гуменисы и Антоний из Глифады.

Трое митрополитов находятся в тяжелом состоянии.

Церковный суд был созван ратифицировать отлучение клирика, 37-летнего иеромонаха.

Священнослужитель был уволен за проступки, связанные с делом о наркотиках.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
17
Теги