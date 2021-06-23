Узлы и механизмы автомобиля, вне зависимости от его назначения и мощности, в силу специфики их эксплуатации требуют надежной защиты от пыли и влаги. Производители уделяют огромное внимание этой проблеме, оборудуя машины несколькими типами фильтров, очищающих технические жидкости и воздух, необходимый для нормального функционирования всех систем авто. Эти детали относятся к расходникам, имеют ограниченный ресурс и требуют регулярной замены. Приобрести их можно на маркетплейсе автозапчастей Мрияр, где все типы автомобильных фильтров представлены в большом ассортименте.

Воздушный фильтр

Фильтры воздуха в автомобиле предназначены не только для комплексной очистки атмосферного воздуха, поступающего в ДВС от мелкодисперсных частиц пыли, грязи и прочих вредных примесей, но и:

равномерно распределяют воздушный поток;

защищают силовые установки от проникновения в них излишней влаги;

снижают уровень шума.

Начиная поиск запчастей, следует знать, что воздушные фильтры, несмотря на одинаковые функции, имеют разную конфигурацию корпуса. Отличаются они и по способу фильтрации - циклонные, инерционные, прямоточные. Подбор запчастей по каталогу на маркетплейсе Мriyar также подразумевает такие параметры, как тяжесть условий эксплуатации и количество ступеней обработки воздушного потока.

Фильтр масляный

Как правило, это неразборные конструкции, в металлическом корпусе которых размещается фильтрующий материал и два защитных клапана - один срабатывает при повышении показателя вязкости масла, другой, входной, не дает ему стекать в картер двигателя. Существуют конструкции со сменными картриджами, устанавливающимися непосредственно на блок цилиндров ДВС, а клапаны встроены в конструкцию силовой установки.

Масляные фильтры имеют разную конфигурацию, а также предназначаются для очистки масла (грубой и тонкой). В продаже можно найти запчасть центробежного или магнитного типа. В качестве фильтрующих элементов используются следующие материалы:

бумага;

войлок;

проволока;

пластины;

сетка.

Фильтр салона

Этот вид фильтров предназначен для обеспечения комфорта водителей и пассажиров автомобилей. Их задача - максимально очистить воздух от сопутствующих поездке загрязнений - углекислоты, мелкодисперсной пыли, образующейся в процессе движения - частиц сажи, резины и пр., вредных химических соединений, содержащихся в дорожном воздухе.

Поиск автозапчастей для салонной части машины основывается на таком параметре, как степень очистки: обычные бумажные задерживают только частицы загрязнений. Наличие в кабине фильтров с активированным углем позволит обеззаразить воздух еще и от вредных химических соединений.

Топливный фильтр и прочие виды

Качественный фильтр топлива – это, прежде всего, устройство для эффективной очистки горючего. Попутно он выполняет такие функции, как увеличение мощности и снижение расхода топлива. В целом ТФ обеспечивает стабильную и надежную работу двигателя.

Купить запчасти для своевременной замены можно заранее, чтобы как можно быстрее заменить вышедшую из строя деталь. Замена ТФ осуществляется согласно технической документации, где указываются регламентные сроки эксплуатации. В разных авто они составляют 10-120 тыс. км пробега, после чего необходимо найти запчасть и заменить отработавший свой ресурс фильтр.

Кроме того, фильтры устанавливаются:

в АКПП - масляный;

в пневмосистеме - для отделения влаги;

в системе кондиционирования - фильтры-осушители.

Если на автомобиле установлен разборной фильтр, можно купить запчасти не целиком, а приобрести ремонтный комплект к конкретной модели. В этом случае пригодится поиск запчастей по номеру из каталога, прилагающегося к автомобилю.

Для каждой из вышеприведенных систем существуют критерии проверки работоспособности. Качественная диагностика осуществляется на СТО, но при желании, наличии достаточного опыта, необходимого инструмента, проверить, прочистить и дефектовать детали можно в гаражных условиях.