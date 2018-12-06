Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз из страны комплектующих к транспортному самолету Ил-76. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в ноябре 2018 на украинском авиаремонтном предприятии был отремонтирован транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран.

«Сотрудники СБУ задокументировали, что группа отечественных дельцов планировала вывезти самолетом товары военного назначения – комплектующие к авиатехнике. Во время углубленного таможенного осмотра судна в день вылета правоохранители обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более ста тысяч долларов», - говорится в сообщении.

Для сокрытия передачи военных товаров иностранной стороне злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения.

Следователями СБУ начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.