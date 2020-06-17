Служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественных запчастей для нужд Укрзализныци более чем 100 млн гривен, которая создавала угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

По данным пресс-центр СБУ, схему организовали представители коммерческих структур при «поддержке» должностных лиц руководящего состава Укрзализныци.

Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка средств на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция, в частности не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками предыдущего использования.

Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть – похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли.

По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе Укрзализныци приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники успели поставить Укрзализныце некачественной продукции более чем 100 млн гривен. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности.

Сейчас оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Управлением СБУ в Сумской области и следователями Национальной полиции проводят в 5 регионах Украины санкционированные обыски на структурных подразделениях АО «Укрзализныця» и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов. Продолжается досудебное следствие.