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Член наблюдательного совета мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», бизнесмен Павел Фукс объявил о приостановлении своих полномочий и выходе из наблюдательного совета.

«В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста «Бабий яр» в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из наблюдательного совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке», - написал он в Telegram, комментируя санкции СНБО.

«Я стоял у истоков создания Мемориала, и на протяжении четырех лет я пожертвовал достаточно крупную сумму собственных средств, чтобы увековечить память жертв нацистов. Это дело является целью моей жизни», - отметил Фукс.

Бизнесмен отрицает причастность к указанной в решении СНБО компании.

«Также хочу заявить о том, что буду защищать свое честное имя в судебном порядке, согласно закону, поскольку считаю, что Украина является правовым государством, а я гражданин Украины и имею право на защиту своей чести и достоинства», - отметил он.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, «как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине».
ForUm

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