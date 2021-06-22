22 июня в 14:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Протасевича два человека оказались под завалами земли, сообщает ГосЧС.

Как выяснилось, во время земляных работ, в траншее глубиной около 3 м, произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников.

Потерпевшего, который не подавал признаков жизни, освободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи, которые продолжили проводить реанимацию. Однако усилия не дали ожидаемого результата – человек погиб.

Благодаря слаженным действиям спасателей в 14:56 второго пострадавшего освободили из-под завала и передали в руки медиков.

Всего на месте происшествия работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники.