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На этой неделе в Украине ожидается сильная жара, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон ZOE. При антициклоне в летний период погода является сухой, ясной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что кратковременные локальные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо.

Температура воздуха на этой неделе будет высокой, дневные максимумы в большинстве областей будут достигать 31-36°.

«Ослабление жары ожидаем в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украине с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух. Но об этом поговорим чуть позже. Пока всем нам стоит настроиться на жаркую погоду и беречь себя! Не забываем про головные уборы и пьем много чистой воды», – сказано в сообщении.
ForUm

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