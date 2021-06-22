Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.

Об этом, как передает «Европейская правда», говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине.

«Сегодня на борту эсминца HMS DEFENDER в Одессе министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, строительство двух баз ВМС Украины», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что это следующий шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях.

HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, посетившим Одессу за последние несколько недель, после HMS TRENT.

«Совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей важны как примеры тесных связей между Британией и Украиной, признаки партнерства и дружбы», - заявили в посольстве.