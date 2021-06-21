Народные депутаты требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко по факту признания незаконных вооруженных группировок так называемых «Л/ДНР», признанные Верховной Радой террористическими организациями.

Об этом депутат от фракции «Голос» Юлия Клименко сообщила белорусской службе Радио Свобода.

«Мы обратились в Генеральную прокуратуру по поводу фактов преступлений, в том числе Протасевича, когда Лукашенко фактически признал так называемые «ЛНР» и «ДНР» законными режимами и позволил следственные действия квази-спецслужб этих субъектов. Это признание оккупационных режимов, и мы категорически против такого шага», — сказала она.

Депутат убеждена, что Лукашенко «должен нести ответственность в соответствии с международным правом как за преступления против собственного народа, так и за признание оккупационных режимов» на территории Украины.

«Генеральная прокуратура должна разобраться в этом деле, дать ответ и свою оценку. Это важно, в том числе в международном аспекте, когда это будет обсуждаться далее. Украина не может терпеть ситуации, когда кто-то признает оккупационные режимы и легитимизирует их такими действиями. Я считаю это достаточно одиозным фактом. Лукашенко в очередной раз перешел красную черту», — добавила парламентарий.

По ее словам, соответствующее обращение поддержали не только представители межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», но и депутаты других фракций, за исключением «Оппозиционные платформы - За жизнь», которые считают Александра Лукашенко действующим президентом соседней страны.

Депутат убеждена, что правоохранительные органы Украины не будут выдавать по требованию Минска тех белорусских граждан, которые фигурируют в уголовных делах в Беларуси за участие в акциях протеста.

В то же время парламентарий отмечает, что прокуратура Украины не имеет полномочий возбуждать уголовные дела против власти Беларуси за преступления против протестующих.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что будет детально изучать все материалы белорусских правоохранительных органов о поиске и экстрадиции белорусских граждан, бежавших в Украину от уголовного преследования за участие в избирательной кампании и протестах.

16 июня так называемый «генеральный прокурор ЛНР» Сергей Горенко заявил, что «ЛНР» удалось провести «следственные действия» с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Он также поблагодарил Александра Лукашенко за возможность провести эти «следственные действия».