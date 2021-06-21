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В Черкассах около 23:00 часов 20 июня произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4, сообщила пресс-служба полиции.

В результате столкновения водитель КИА зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств получали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии.

В дорожно-транспортном происшествии погиб 25-летний водитель Audi A4. В салоне транспортного средства на момент аварии находилась 28-летняя пассажирка, она получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь девушке, она умерла.

Обстоятельства аварии расследуют правоохранители.

Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.

Сейчас сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
ForUm

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