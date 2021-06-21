Министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои обязанности, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя, почему Верховная Рада не уволила Авакова.

«Если позволите моему личному мнению, я думаю, что министр внутренних дел - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции. Критиковать всех нельзя. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что соответствует той должности, на которой сегодня есть», - сказал Разумков.

В мае пресс-конференции по случаю двух лет его президентства Владимир Зеленский назвал условия увольнения Авакова.

По словам президента, он будет «серьезно говорить с министром» внутренних дел в случае, если суд признает Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко невиновными в убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром, или он может остаться в такой ситуации. Нет. Вот и все, и он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса», - сказал Зеленский.

Обвиняемые по делу Шеремета и их защита отвергают все обвинения и обращают внимание на многочисленные разногласия в материалах следствия (министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что разногласий, мол, нет). Их сторонники, а также широкие круги в волонтерском движении считают обвинения бездоказательными и сфальсифицированными, заявляя, что их дело «шито белыми нитками».

Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года.

Напомним, парламентское монобольшинство не обсуждает вопрос отставки Авакова с поста главы Министерства внутренних дел, который играет ключевую роль в вопросе национальной безопасности Украины.