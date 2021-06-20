В воскресенье, 20 июня, в ряде регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. А в Ивано-Франковской области ожидается поднятие воды в реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Как предупреждают спасатели, на отдельных реках бассейна Днестра вода может подняться сегодня на 20 сантиметров - 1 метр. А при сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Кроме того, сегодня на завтра в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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