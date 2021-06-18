Сегодня, 18 июня, Приватбанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству, сообщает пресс-служба банка.

Как отметила председатель наблюдательного совета банка Шэрон Искья, за три последних года после национализации эффективная работа Приватбанка принесла госбюджету дивидендов на сумму 55,4 млрд грн.

«Четыре года назад из налогов украинцев были спасены Приватбанк и финансовая стабильность страны. Все эти годы банк возвращает государству вложенные средства, и сегодня Приватбанк - крупнейший донор бюджета среди госбанков. Приватбанк в очередной раз доказывает, что государственная компания может и должна быть эффективной благодаря высокому качеству корпоративного управления, что позволило вывести банк на новый уровень управления доходностью и ликвидностью. Чистая прибыль Приватбанка в 2020 году - 61,2% прибыли всех украинских банков», – отметила Искья.