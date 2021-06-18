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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Франции высказался относительно стремления Украины вступить в Организацию Североатлантического договора.

В частности, Жан-Ив Ле Дриан отметил, что не видит достаточно условий, чтобы Украина присоединилась к НАТО, передает УНИАН.

«Считаю, что условия для вступления Украины в НАТО сейчас еще не созданы», - сказал политик в интервью телеканалу BFM в пятницу, 18 июня.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, вопрос необходимо решить немедленно.
ForUm

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