В Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 45 человек, которые употребляли пищу из сети ресторанов, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей (предварительно употребляли пищу из сети ресторанов)», – говорится в сообщении.

Проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.