В Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 45 человек, которые употребляли пищу из сети ресторанов, сообщает пресс-служба ГосЧС.
«17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей (предварительно употребляли пищу из сети ресторанов)», – говорится в сообщении.
Проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.
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