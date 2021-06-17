Для граждан Украины, прибывающих на подконтрольную территорию с временно оккупированных территорий с сегодняшнего дня – 17 июня 2021 – отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку на территории страны устанавливается «зеленая» зона уровня эпидемической опасности.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 июня 2021 № 611, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам интеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующими изменениями, в частности, предусматривается освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, прибывающих как с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь на контролируемые правительством Украины территории, когда на территории Украины установлен «зеленый» уровень эпидемической опасности.

Также на этот период текущий контроль с помощью мобильного приложения «Вдома» не осуществляется.

Отдельно отмечаем, что на период «зеленого» уровня не нужно также ПЦР-тестирование.

Следовательно, отныне граждане Украины, которые вынужденно проживают на ВОТ, на период установления «зеленой» зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ.