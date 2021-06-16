11 судей Высшего антикоррупционного суд обратились с исками о взыскании недополученного судейского вознаграждения за период карантина.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на данные из портала «Судебная власть».

Иски подали судьи Высшего антикоррупционного суда - Виталий Дубас, Олег Колиуш, Вера Михайленко, Алексей Кравчук, Оксана Олейник, Сергей Мойсак, Олег Ткаченко, Леся Федорак, Олег Федоров, Тимур Хамзин и Екатерина Широкая.

Половина из них уже успели получить решение в свою пользу – это судьи Мойсак, Дубас, Федорак, Широкая, Олейник, Федоров.

В большинстве случаев суды не конкретизировали сумму, которую должны доплатить судьям, а только обязывали Высший антикорсуд начислить и выплатить судейское вознаграждение за период с 18 апреля 2020 го по 27 августа 2020 без ограничений.

Но, например, в случае судьи Широкой суд четко назвал сумму недополученного вознаграждения – 307 612 грн. В марте этого года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск судьи полностью и постановил взыскать средства с Высшего антикоррупционного суда. Решение поддержала апелляция, и оно вступило в законную силу.

С декларации судьи за прошлый год видно, что Широкая получила 1,84 млн грн заработной платы от антикоррупционного суда. То есть даже с учетом карантина судья получала в среднем 153 тыс. гривен в месяц.

Судья Мойсак подсчитал, что ему должны быть выплачены 546723 гривни. (Суммы отличаются, потому что судьи получают также доплаты к должностному окладу). Например, за август 2020-го Мойсаку из-за карантина недоплатили 71 тыс. гривен. На запрос «Украинской новостей» ВАКС давал информацию о зарплатах судей в августе прошлого года перед отменой ограничений. С этого ответа следует, что Мойсак получил за август 2020 года - 19 тыс. гривен зарплаты.

2020 года судья Мойсак задекларировал более 2 миллионов гривен зарплаты, то есть в среднем по 174 тыс. гривен в месяц.

Напомним, в апреле прошлого года были внесены изменения в закон, которым установлены ограничения при начислении судейского вознаграждения до размера, не превышающего 10 размеров минимальных заработных плат, установленной на 1 января 2020 года, то есть, 47 230 грн на месяц.

Но в указанном максимальном размере зарплаты не учитывались суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска. То есть судьям часто выплачивали больше 47 тысяч.

Традиционно же судьи, кроме должностного оклада, получают доплаты за выслугу лет, пребывание на административной должности в суде, научную степень, работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне. Поэтому их месячная зарплата может достигать 200 тыс. гривен.

На период карантина те же ограничения применялись к зарплатам народных депутатов, судей Конституционного Суда Украины, членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, прокуроров, работников и должностных лиц Национального банка и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами.

28 августа 2020-го Конституционный суд признал не соответствующими Конституции изменения в бюджет в части ограничения зарплат чиновников на период карантина.

После этого у должностных лиц появилось право отсудить недополученные средства.