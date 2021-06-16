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На выборах президента Перу победу одержал представитель леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо.

После подсчета 100% бюллетеней Кастильо набрал 50,1% голосов, опередив соперницу всего на 0,25%, сообщает НВ со ссылкой на El Comercio.

Представитель партии «Народная сила», дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори Кейко Фухимори набрала около 49,9% голосов.

Отставание между кандидатами составило примерно 44 тысячи голосов.

Отмечается, что итоги голосования будут утверждены после рассмотрения жалоб кандидатов на нарушения в ходе голосования.

Педро Кастильо - учитель начальной школы, который не имеет опыта в политике. Он получил поддержку населения за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Осенью прошлого года Перу охватил кризис, в результате которого в течение сменились три президента страны.

9 ноября 2020 года конгресс объявил импичмент президенту Мартину Вискарре из-за обвинений в коррупции и взяточничестве. Новым президентом стал Мануэль Мерино. Он подал в отставку 15 ноября после гибели двух человек во время разгона протестов против правительства.

После этого конгресс Перу назначил третьего за неделю руководителя страны. Им стал 76-летний Франсиско Сагасти, который управлял страной до президентских выборов.
ForUm

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