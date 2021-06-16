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Вчера, 15 июня, в Киеве на Окружной дороге в результате падения под колеса грузовика погиб 27-летний велосипедист, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В столичную полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на улице Зодчих, что в Святошинском районе столицы. На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте.

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил). Прохожего 1973 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до лишения свободы на срок до пяти лет.
ForUm

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