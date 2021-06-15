Для граждан Молдовы из непризнанного Приднестровья на досрочных парламентских выборах откроют на три избирательных участка меньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщает «Европейская правда».

Центральная избирательная комиссия пересмотрела свое решение и сократила количество участков для жителей Приднестровья с 44 до 41. Один участок решили не открывать в коммуне Коржова Дубоссарского района, и еще два - в Бендерах.

Решение объяснили тем, чтобы «не допустить инцидентов, которые могут нарушить ход голосования».

В ЦИК при этом ссылаются на заявление генерального инспектората полиции о том, что на этих участках будет непросто обеспечить прозрачность и законность голосования.

Отметим, граждане Молдовы, проживающие в непризнанном Приднестровье, имеют право голоса на молдавских президентских и парламентских выборах, но голосуют на специальных участках. Сначала их участие в политической жизни было незначительным, но в последние годы голоса как Приднестровья, так и диаспоры существенно влияют на общий результат выборов. Избиратели из Приднестровья традиционно больше поддерживают пророссийские силы, тогда как диаспора - проевропейские.

Напомним, президент Майя Санду борется за то, чтобы ЦИК согласилась увеличить количество избирательных участков за рубежом. На президентских выборах на многих участках наблюдались большие очереди, а иногда люди не смогли проголосовать из-за нехватки бюллетеней.

По данным последних соцопросов, партия Санду «Действие и солиданость» может рассчитывать на 50,5% голосов избирателей.