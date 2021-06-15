также в разделеПолитика
МВФ проанализирует закон о налоговой амнистии 9
Хербст: США могли похоронить «Северный поток-2» еще полгода назад 17
Глава НАПК отрицает влияние США на требование отменить назначение Витренко 12
Кандидат в канцлеры ФРГ: «Северный поток-2» не должен стать средством шантажа Украины 13
Москаль: Зеленский хочет аплодисментов, но никто не хлопает продолжению Голобородько 105
Рада одобрила выход из еще двух соглашений СНГ 55
Данилов: Борьба с олигархами – ключевой элемент на пути в НАТО 11
Переговоры Байдена и Путина продляться 4-5 часов 12
Вирастюк рассказал, чем займется при депутатстве 13
«ЕС» объявила бойкот «1+1» 82
Зеленский о НАТО: Нас нужно приглашать, мы не должны просить 87
Так называемыми пленками Бигуса ОП всеми силами пытается создать очередной скандал вокруг лидера оппозиции Виктора Медведчука 159
Зеленский о приватизации: Нужно максимально избавиться от всего 12
Власть исповедует риторику времен президентства Порошенко, когда неудачи списывали на конфликт на Донбассе, а оппозицию пытались убрать с политического поля, - Якубин 26
Кабмин обжалует в суде предписание НАПК по Витренко 34
Зеленский пока не видит смысла распускать Раду 13
Шарий: В пленки Зеленского может поверить только бабушка с рынка 60
Вирастюк под крики «Ганьба» принес присягу нардепа 139

Офис президента может дать ход прошлогоднему постановлению ВР об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова в сентябре, когда начнется следующая парламентская сессия.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на собеседников разного уровня информированности во фракции Слуги народа.

По их информации, судьба Авакова может решиться уже этой осенью, если такое решение будет принято. Пока нет окончательного согласия по поводу того, как это реализовать.

«На осень они [Офис президента] попытаются убрать [министра МВД] Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять», — рассказал один из депутатов.

По его словам, каким бы ни был Аваков, но его увольнение уберет единственный противовес Зеленскому и превратит ОП в единоличный орган принятия решений в государстве.

Близкий соратник Зеленского пояснил НВ, что дальнейшее пребывание Авакова в кресле действительно обсуждается, но окончательного решения — увольнять или оставлять министра — президент не принял.

Арсен Аваков возглавил полицейское ведомство в феврале 2014 года. Сегодня он является рекордсменом по продолжительности пребывания в кресле министра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги