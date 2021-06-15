В Украине новая волна распространения коронавирусной болезни COVID-19 может начаться с востока страны. Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Украины о проведенном учеными моделировании прогнозов развития эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, передает УНИАН.

По данным ученых, зарегистрированная заболеваемость в Европе сейчас близка к уровню, который фиксируется в Украине, а ее рост наблюдается в трех странах Европы: Российской Федерации, Великобритании и Португалии, тогда как в остальных странах эпидемическая ситуация стремительно улучшается (в Испании прирост связан с особенностями ведения статистики). На низких уровнях остановилось снижение заболеваемости в Албании и Молдове.

В то же время в РФ широко распространился штамм «Дельта», впервые обнаруженный в Индии, и приходящаяся на него по имеющейся выборке доля, согласно данным базы секвенирования GISAID, оценивается в четверть всей заболеваемости в РФ.

Также штамм «Дельта» среди стран Европы больше распространился в Португалии и Великобритании.

В НАНУ считают, что стоит рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта «Дельта», для отсрочки распространения этого штамма в Украине.

«Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма «Дельта» в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени», - считают ученые.

Они также рекомендуют учесть, что ввиду характеристик штамма «Дельта» новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в выражении нагрузки на больницы.

Относительно штамма «Дельта», который впервые был обнаружен в Индии, известно, что он в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа» (впервые обнаружен в Великобритании), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию.

При этом ученые отмечают, что эффект от вакцин основном сохраняется.