Сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области совместно с работниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы, военнослужащими 10 отдельного мобильного пограничного отряда «Дозор», ГПСУ и сотрудниками УСБУ в Харьковской области в ходе досудебного расследования по уголовному производству, обнаружили незаконное производство горюче-смазочных материалов.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГФС, должностные лица одного из СХД организовали деятельность мини НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). Мощности завода в течение 2020 использовались с целью незаконного изготовления и хранения ГСМ. Реализация незаконно изготовленных подакцизных товаров (сжиженный газ, бензин и дизтопливо) осуществлялась на территории Харьковской области, через сеть нелегальных заправочных станций.

На основании постановлений суда правоохранители пресекли незаконную деятельность по изготовлению, хранению и реализации горюче-смазочных материале, не соответствуют требованиям ГОСТа.

По результатам проведенных обысков обнаружено более 560 тонн горюче-смазочных материалов. Ориентировочная стоимость топлива составляет около 14 млн грн, Стоимость оборудования, которое использовалось для незаконного изготовления ГСМ, оценивается в 40 млн грн.

Продолжается досудебное расследование.