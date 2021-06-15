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Директорам всех львовских общеобразовательных школ подняли заработную плату до 27 тыс. грн. Более чем двукратное повышение зарплат коснется в том числе и сельских школ, которые в этом году вошли во Львовскую ОТГ. Соответствующее решение принял 14 июня исполнительный комитет Львовского городского совета, сообщает Zaxid.net.

Как сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, в этом году во Львове объявят конкурсы на должность директора 44 городских школ. Директорам всех школ Львовской ОТГ до 1 сентября должны поднять зарплату до 27 тыс. грн. Для этого из городского бюджета выделят 15 млн грн до конца года.

«Здесь речь идет не о деньгах, а об изменении отношения к образованию как к таковому... Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть у военных, медиков и педагогов... Мы видим во Львове успешные школы, которые излучают энергию, где стоят очереди из детей и родителей. А с другой стороны видим школы, где есть покой. Поэтому имея перед собой задачу найти лучших 44 претендентов на директоров, мы должны им сказать, что вы будете иметь зарплату не менее 27 тыс. грн», - прокомментировал решение исполкома мэр Львова Андрей Садовый.

Всего во Львовской ОТГ есть 127 общеобразовательных школ. Сейчас средняя зарплата директоров львовских школ составляет 10-15 тыс. грн.

Дополнительные средства для повышения зарплаты директорам школ предусмотрят из городского бюджета Львова.
ForUm

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