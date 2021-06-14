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Выдвижение Украине со стороны Международного валютного фонда таких же требований, как и другим государствам, несправедливо, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», - сказал он в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что Украина восьмой год находится в состоянии войны, из-за чего вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

В то же время он сказал, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

«Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали», - резюмировал президент.
ForUm

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