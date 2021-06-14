В четверг, 17 июня, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Президента.

Об этом заявил председатель партии, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко на брифинге, передает Укринформ.

«Я думаю, что на этой неделе, возможно, в четверг внеочередное заседание, которое будет инициировать Президент. Сейчас мы ожидаем коммуникации, что она сегодня-завтра пройдет», - сказал Корниенко.

Депутат отметил, что на этом заседании могут рассмотреть законопроекты из сферы обороны, диджитализации и ряд вопросов ратификаций.

«Есть несколько законов из сферы обороны. Например, «О национальном сопротивлении» в первом чтении, «О критической инфраструктуре» в первом чтении. Это законопроекты из нашего пакета диджитализации о paperless (подписание и хранение электронных документов - ред.) в первом чтении. У нас есть ряд ратификаций, требующий рассмотрения», - рассказал председатель партии «СН».

Однако, по словам Корниенко, депутаты ожидают, что со вторника парламент может быть заблокирован рассмотрением поправок к некоторым законопроектам.

Так, это может касаться поправок к законопроектам об амнистии капиталов и «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

Председатель партии «Слуга народа» прогнозировал, что народные депутаты смогут быстро подключаться к внеочередным заседаниям парламента и в межсессионный период.

Ранее первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания Согласительного совета допускал возможность проведения внеочередных заседаний парламента.

«Я понимаю, что, учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно, будут и некоторые внеочередные заседания. Поэтому я тоже просил бы и комитеты подготовиться к ним, особенно, что касается вопроса национальной безопасности - это по законопроекту № 5557, № 5558, это так называемый законопроект о деолигархизации - это № 5599, а также по экологическим вопросам, которые также определяются Президентом Украины как чрезвычайно важные - 4167, 3091, 2201-р, 4461», - заявлял Стефанчук.

Также он отметил, что, по его мнению, при формировании повестки дня заседания парламента в первую очередь надо исходить из международных обязательств Украины перед зарубежными партнерами.

«Это законопроекты, как и в том числе связанные и с вопросами относительно верховенства права, относительно развития экономики, относительно противодействия ковиду. Поэтому попросил бы, чтобы они нашли достойное место в повестке дня», - добавил Стефанчук.