В мире по состоянию на утро 14 июня зафиксировано более 176,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 3,8 млн летальных, выздоровели уже более 160,7 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире выявлено 176 717 055 случаев COVID-19, в частности 38 19 599 - летальных, выздоровели 160 753 418 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (34 321 158), Индия (29 507 438), Бразилия (17 413 996), Франция (5 740 665), Турция (5 330 447) и Россия (5 208 687).

Коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.