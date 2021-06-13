Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на быстрое нахождение странами-членами Альянса консенсуса о вступлении Украины в НАТО.

Об этом он рассказал в интервью La Repubblica.

«Мы уверены, что наши партнеры в ближайшее время найдут консенсус относительно нашего членства в НАТО. От них зависит будущее Украины», — сообщил Ермак.

Также руководитель ОП отметил, что Украине нужна помощь перед лицом России.

«Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и нам нужна помощь», — добавил он.

Напомним, Украина уже год в спецстатусе в НАТО.