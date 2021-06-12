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Год назад Украина приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Итоги этого года подвели в Генштабе в субботу, 12 июня.

Так, среди основных преимуществ спецстатуса там назвали: 

  • увеличение перечня мероприятий подготовки персонала и подразделений, в том числе участие в учениях НАТО по тематике коллективной безопасности (статья 5 Североатлантического договора),
  • допуск к учениям по кибербезопасности,
  • углубление обмена информацией,
  • увеличение представительства в штабах и структурах НАТО на должностях, которые закрыты для других стран-партнеров.

«Дальнейшее эффективное использование статуса ЭОР будет способствовать достижению Украиной соответствующих военных критериев обретения полноправного членства в НАТО - стратегической цели нашей внешней политики», - отметили в Генштабе.

Там отмечают, что вступление Украины в НАТО будет способствовать укреплению оборонного потенциала не только нашей страны, но и усилению Организации Североатлантического договора.

«Уже сегодня Вооруженные силы Украины являются настоящим щитом Европы и делают колоссальный вклад в укрепление европейской безопасности. Статус страны-партнера НАТО с расширенными возможностями раскрывает перед нашим государством и его Вооруженными силами новые горизонты и в то же время возлагает серьезную ответственность», - говорится в сообщении.
ForUm

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