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Лидеры Группы семи (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека. От Москвы G7 потребовала прекратить дестабилизирующее поведение и вмешательство в демократические процессы в других странах.

Об этом говорится в проекте коммюнике G7, выдержки из которого приводит Bloomberg.

«Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также (призываем - ред.) выполнить свои международные обязательства в области прав человека», - отмечается в проекте.

При этом лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивается в документе.

Китай лидеры Группы семи призвали уважать и соблюдать права человека и основные свободы. Также Пекину было указано на важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе. Лидеры G7 выразили "серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях" и выступили против любых односторонних попыток изменить существующий расклад сил в этом регионе.

Напомним, Меркель и Байден на саммите G7 обсудили «Северный поток - 2».
ForUm

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