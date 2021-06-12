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В поезде № 358 Рахов-Киев ночью 12 июня с верхней полки упал мужчина, после чего сказал, что чувствует себя хорошо. Утром его состояние ухудшилось, и он умер.

Об этом сообщает Укрзализныця.

По предварительной информации, пассажир упал с верхней полки около трех ночи. По словам перевозчика, эта полка была обустроена ремнями безопасности, которыми он не воспользовался. После падения мужчина сказал жене, что чувствует себя хорошо, но под утро его самочувствие ухудшилось.

Поездная бригада поезда вызвала скорую помощь на ближайшею станцию Фастов. Медики прибыли на место и зафиксировали смерть мужчины, забоев на его теле не обнаружили.

Сейчас причины инцидента выясняют правоохранители и Укрзализныця.
ForUm

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