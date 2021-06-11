Укрзализныця реагирует на предложения пассажиров относительно дополнительных сервисов в поездах, и, учитывая начало велосезона в Карпатах, продолжает оборудовать пригородные электропоезда специальными держателями для велосипедов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Так, с 12 июня начнет курсировать электропоезд № 7001/7002 сообщением Львов - Мукачево - Львов, в котором можно будет комфортно перевозить велосипеды.

Кроме того, с 5 июня уже вышел на маршрут отремонтированный поезд № 829/830 Львов - Ужгород - Львов, который тоже стал дружественным к велотуристам.

Напоминаем, перевозить велосипеды в поездах дальнего следования и скоростных пока можно только в разобранном и упакованном виде на местах, предусмотренных для ручной клади. А капитально отремонтированные пригородные поезда 2021 обустраиваются велодержателями. Обычно это от 8 до 16 мест для велосипедов в головных вагонах.

С велосипедами уже можно комфортно путешествовать также в поездах, с 15 марта курсируют по маршруту Святошино - Буча в пределах проекту Kyiv City Express.