Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурел Чоко договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 во время встречи в Киеве 17 мая. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

10 июня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19.

«Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран увеличивался», - сообщил Кулеба.

Украина также признает свидетельство о вакцинации от COVID-19, которое выдается в Молдове. Основанием для признания нашим государством молдавских свидетельств является постановление Кабинета Министров Украины № 583 от 2 июня 2021 года.