Во Франции 28-летний Дамьен Тарель, который 8 июня ударил по лицу президента Эммануэля Макрона, приговорен к четырем месяцам тюрьмы, объявил прокурор республики Алекс Перрен. Об этом сообщает Le Figaro.

Суд приговорил к полутора годам тюрьмы 28-летнего Дамьена Тареля, ударившего президента Франции Эмманюэля Макрона, однако 14 месяцев из этого срока – условные, сообщает телеканал BFMTV.

Таким образом, подсудимый проведет в тюрьме четыре месяца. Прокурор потребовал для него 18 месяцев тюрьмы и назвал совершенный поступок «актом преднамеренного насилия», «абсолютно неприемлемым».

Дело Тареля рассматривалось два дня. На допросах он сообщил, что ударил президента «инстинктивно и не думая», желая выразить свое недовольство. Он говорил, что близок к движению «желтых жилетов», но придерживается правых и ультраправых взглядов. Ни в какой партии он не состоит, но называет себя участником местных обществ любителей манги, Средневековья и боевых искусств.

Прокурор просил для подсудимого 18 месяцев лишения свободы, а его адвокат заверял, что Тарель больше так не будет.

Тарель ударил Макрона, когда тот во время поездки в департамент Дром, вышел поговорить с местными жителями.

Президент решил не подавать на него жалобу в суд и призвал не придавать преувеличенного значения этому инциденту.