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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о взаимном признании Украиной и Венгрией свидетельств о вакцинации против COVID-19.

«Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полном вакцинацию. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности», - написал он в Twitter.

 

 

Министр уточнил, что это первая страна ЕС, с которой есть такое решение.

Он также поздравил венгерского коллегу Петера Сийярто с успешным воплощением договоренности.
ForUm

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