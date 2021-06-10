Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о взаимном признании Украиной и Венгрией свидетельств о вакцинации против COVID-19.

«Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полном вакцинацию. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности», - написал он в Twitter.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Министр уточнил, что это первая страна ЕС, с которой есть такое решение.

Он также поздравил венгерского коллегу Петера Сийярто с успешным воплощением договоренности.