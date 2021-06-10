Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, чья деятельность пострадала от карантинных ограничений.

Об этом сообщается в Telegram портала «Дия».

Так, в 2021 году были успешно поданы 337946 заявок, по которым были уплачены 2703568000 грн помощи.

Напомним, 30 марта 2021 года парламент принял в целом законопроект №5300 о помощи ФЛП и наемным работникам, которые приостановили деятельность из-за локдауна.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, и 9 апреля он вступил в силу. Прием заявок на выплату карантинной помощи стартовал 20 апреля.