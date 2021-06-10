также в разделеЭкономика
Всемирный банк назвал причины «сомнительных» экономических перспектив Украины 21
Тарифы на коммуналку за год выросли на 35% 15
Экс-министр: Создавать госавиакомпанию, отдавая в концессию другие госактивы, нелогично 16
Около 6 миллионов га земель в Украине нужно консервировать 26
Ощадбанк подал апелляцию на решение суда Парижа о компенсации утраченных активов в Крыму 19
Международные резервы Украины сократились на 0,6% 10
Минэкономики хочет обновить Соглашения об ассоциации Украины с ЕС 13
МАУ не будет возобновлять авиарейсы в Польшу 24
Зеленский анонсировал списание долгов тепловиков перед Нафтогазом 23
Кабмин утвердил финплан Нафтогаза на 2021 год 9
Укрзализныця запустила еще два «морских» поезда 20
Шмыгаль ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году 16
Расходы на эксплуатацию украинской ГТС оценили в $1 миллиард в год 93
В Украине повысили среднюю стоимость бензина 59
В Украине за год продукты подорожали почти на 10% 14
ОККО продает бензин с запрещенной концентрацией бензола и ставит под угрозу здоровье людей, — исследование CarPoint 28
Рада отложила переход украинских авиакомпаний на отечественные самолеты 26
Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы 16

Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, чья деятельность пострадала от карантинных ограничений.

Об этом сообщается в Telegram портала «Дия».

Так, в 2021 году были успешно поданы 337946 заявок, по которым были уплачены 2703568000 грн помощи.

Напомним, 30 марта 2021 года парламент принял в целом законопроект №5300 о помощи ФЛП и наемным работникам, которые приостановили деятельность из-за локдауна. 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, и 9 апреля он вступил в силу. Прием заявок на выплату карантинной помощи стартовал 20 апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги