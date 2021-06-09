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По меньшей мере десять членов фракции «Голос» не исключают возможности выйти из ее состава и заодно прекратить членство в партии, сообщил народный депутат из «Голоса» Ярослав Юрчишин.

«Мы видим, что руководство не готово к демократическому диалогу. Партия «Голос» шла в политику, чтобы отстаивать демократические ценности. Таким образом, партия исчерпала себя как демократический механизм. Оставаться ли в партии?.. Решение относительно членства во фракции мы будем принимать всеми десятью депутатами», - сказал Юрчишин в комментарии Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он подтвердил, что опубликованный ранее в СМИ список из десяти народных депутатов, которые намерены выйти из партии и фракции «Голос», соответствует действительности. В него вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

«Это список тех коллег, которые подписались под первым публичным заявлением и обращением о необходимости созвать съезд. Собственно, в этой группе, хотя и не только с ними, мы и ведём переговоры о дальнейших действиях. Очень надеюсь, что этими людьми список не будет ограничиваться», - уточнил Юрчишин.

При этом он уточнил, что сейчас рассматривается «самые разные варианты реагирования» на ситуацию.

«Это будет зависеть от того, какую тактику выберет депутатская группа. Сейчас рассматриваются варианты и подаче заявлений о выходе из партии, и о создании неформальной или же формальной группы в пределах парламента. А пока что это все - различные сценарии, окончательного решения нет. Сейчас мы общаемся с нашими областными организациями. В частности, в сети распространяется заявление нашей Черновицкой организации, где четко описаны причины, почему нынешнее руководство партии не способно эффективно руководить демократической силой», - отметил нардеп.

Кроме этого, парламентарий подчеркнул, что «сейчас в партии «происходят «зачистки».

«Исключают руководителей Днепропетровской, Черновицкой, Херсонской организаций - именно тех организаций, которые работают с «Голосом» со времен парламентских выборов. Их исключают по причине того, что они призывали провести внеочередной съезд, чтобы демократизировать устав, который бы не позволял узурпацию власти, собственно, руководством партии», - объяснил он.
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