В Украину прилетели еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственные средства через международное агентство Crown Agents.

Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации, сообщила пресс-служба Минздрава.

Прививки будут осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

Вакцина Comirnaty – это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Украина уже получила 234 тыс. доз этого препарата, закупленного за государственные средства.

Кроме того, Украина уже получила 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за счет доноров в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерному распределению вакцин против COVID-19. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Кроме Comirnaty/Pfizer, Украина уже получила 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 367200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1713316 доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

«Сейчас в стране достаточно вакцин, чтобы обеспечить прививки против COVID-19 всех приоритетных групп согласно Дорожной картой вакцинации», - резюмировали в Минздраве.