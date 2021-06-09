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Послы ЕС согласовали продление запрета Брюссель на инвестиции в оккупированный Россией Крым, сообщил корреспондент Радио Свобода.

По его словам, официально утвердить продление санкций имеют в ближайшие дни, вероятно, 18 июня.

Решение должно быть утверждено Советом Евросоюза и опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

Ограничительные меры, которые продолжают ежегодно, касаются граждан стран ЕС и основанных в Евросоюзе компаний. Крымские санкции ограничиваются Крымом и Севастополем.

Действующие санкции ЕС предусматривают:

  • запрет импорта всей продукции из Крыма и Севастополя на территорию ЕС;
  • запрет инвестиций в Крым и Севастополь, что означает, что европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять соответствующие услуги;
  • запрет на пользование туристическими услугами в Крыму и в частности запрет на запад европейских круизных лайнеров во все порты Крымского полуострова (за исключением чрезвычайных ситуаций);
  • запрет на экспорт определенных товаров и технологий в Крым или использования Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, запрет на разведку и добычу нефти, газа и минеральных ресурсов в Крыму. Не могут также предоставляться техническая помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги для инфраструктуры в этих секторах.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.
ForUm

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